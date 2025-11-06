Рекордный октябрь: россияне потратили миллиарды на новые автомобили

В октябре 2025 года в России было реализовано 165,7 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат стал лучшим за последние 12 месяцев, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», передает Tarantas news.

Показатель октября превысил сентябрьский уровень на 35%, а от прошлогоднего результата в 171,2 тыс. машин рынок отстал лишь на 3%. По данным аналитиков, 2025 год уже четвертый месяц подряд демонстрирует стабильный рост продаж — с июля объем реализации держится выше 120 тыс. автомобилей ежемесячно.

Руководитель пресс-службы «АВТОСТАТа» Азат Тимерханов отметил, что резкий рост интереса к новым авто связан с планируемым увеличением утилизационного сбора. Многие покупатели решили приобрести машину до повышения цен.

Поскольку вступление в силу обновленного утильсбора перенесено на 1 декабря, эксперты ожидают, что ноябрь также покажет высокий уровень продаж.

С января по октябрь 2025 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей — это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее сообщалось, что владельцы авто из Казахстана получают доначисления утильсбора от ФТС.