Рекордный рывок китайского бренда: в России продажи взлетели в 11 раз

Российский рынок подключаемых гибридных автомобилей демонстрирует уверенный рост. Согласно данным автоэксперта Сергея Целикова, продажи Lynk & Co в январе и феврале увеличились в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 575 машин против 50, пишет REGIONS.

Общая картина сегмента выглядит иначе. За два месяца 2026 года в стране реализовано 7902 подключаемых гибрида, что на 85% превышает показатели годичной давности. Доля таких транспортных средств выросла с 2,6% до 4,9% при общем сокращении рынка.

Несмотря на стремительный взлет, Lynk & Co занял лишь пятую строчку в своем сегменте. Безусловным лидером стал Voyah с результатом 1756 проданных автомобилей, что соответствует доле 22%. Следом расположились Geely (1467 машин), Lixiang (1050) и Evolute (832). В модельном зачете первенство удерживает Voyah Free, разошедшийся тиражом 1408 экземпляров. На долю Lynk & Co 900, составившего основу продаж бренда, пришлось около 550 машин.

Эксперты обращают внимание на то, что половина моделей из десятки самых востребованных гибридов вышла на российский рынок лишь в прошлом году. Рыночная структура перестраивается, и острая конкуренция за покупательский интерес только набирает обороты.