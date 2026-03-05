Рекордный скачок МРОТ: названа новая сумма для 4,5 миллиона россиян

В Госдуме анонсировали поэтапное повышение минимального размера оплаты труда в ближайшие годы. Новый целевой показатель озвучил глава думского комитета Ярослав Нилов. Об этом сообщает ТАСС .

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации в ближайшие годы ожидает планомерное повышение. По информации ТАСС, к 2030 году этот показатель может достигнуть отметки примерно в 35 тысяч рублей в месяц. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий уточнил, что увеличение МРОТ будет происходить поэтапно. На данный момент минимальная зарплата в стране установлена на уровне немногим более 27 тысяч рублей. Такое значение было зафиксировано после индексации, проведенной в 2026 году, когда прибавка составила около 20% относительно предшествующего периода.

Нилов пояснил, что минимальная оплата труда представляет собой базовую гарантию для граждан, трудящихся полный рабочий день. При этом региональные власти и работодатели вправе устанавливать более высокие значения оплаты, однако платить сотрудникам ниже федерального минимума законодательство запрещает.

В настоящий момент заработную плату на уровне МРОТ получают приблизительно 4,5 миллиона россиян.