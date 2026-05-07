Рекордный скачок: российский авторынок в апреле преодолел планку в 117 тысяч машин

Второй квартал 2026 года начался для отечественной автомобильной индустрии с мощного рывка. После умеренных показателей начала года дилерские центры зафиксировали резкий всплеск покупательской активности, который вывел статистику на допандемийные уровни, пишет 110 km.

Апрельский триумф дилеров

По итогам второго весеннего месяца в России было реализовано 117 541 новый легковой автомобиль. Согласно данным агентства «Автостат», этот результат стал абсолютным рекордом текущего года. Отраслевые эксперты подчеркивают, что объем продаж увеличился на 12,7% по сравнению с мартом. В годовом исчислении динамика выглядит еще более внушительной: рынок вырос на 15,1% относительно апреля 2025 года, когда было продано чуть более 102 тысяч машин.

Структурные сдвиги и лидеры продаж

Общая статистика за первые четыре месяца 2026 года свидетельствует о реализации 382,5 тысячи авто, что на 9,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Специалисты отмечают трансформацию структуры спроса: наряду с традиционным лидерством отечественных брендов, значительную долю рынка уверенно занимают марки Haval, Geely и активно развивающийся бренд Tenet. Аналитики связывают такой успех с адаптацией логистических цепочек и внедрением гибких программ кредитования, которые стали доступнее для населения.

Факторы роста и сдержанные прогнозы

Основными драйверами «апрельского чуда» называют стабилизацию макроэкономических показателей и существенное обновление модельного ряда, представленного в салонах. Несмотря на очевидный выход из периода стагнации, представители отрасли сохраняют осторожность. Основными рисками остаются возможные изменения в цепочках поставок и сохраняющаяся волатильность внешних условий. Тем не менее текущие цифры позволяют экспертам рассматривать 2026 год как период полноценного восстановления автомобильного ритейла в стране.