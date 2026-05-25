Рекордный урожай для Ближнего Востока: экспорт российской пшеницы взлетел до исторического максимума

К середине мая 2026 года поставки российской пшеницы на Ближний Восток достигли рекордных значений за всю историю наблюдений. Как сообщает « Интерфакс » со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт», с 1 июля 2025 года по 17 мая 2026-го экспорт зерновых в страны региона вырос до 13,6 миллиона тонн. Это сразу на 2,9 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого сельскохозяйственного года, и уже на 2,2 миллиона тонн превышает совокупные поставки за весь предыдущий сезон.

Наиболее заметный прирост обеспечили три страны. Турция нарастила закупки на 3,9 миллиона тонн, Израиль — на 0,5 миллиона тонн, Ирак — на 0,4 миллиона тонн. Такой всплеск импорта эксперты связывают с падением собственного урожая в ближневосточном регионе, что вынудило местных покупателей активнее обращаться к внешним поставщикам.

По прогнозам «Агроэкспорта», в текущем сельскохозяйственном году общий объем закупок пшеницы странами Ближнего Востока может достичь 26,8 миллиона тонн — против 20,9 миллиона тонн в сезоне 2024/25. Россия при этом уверенно удерживает позицию главного поставщика, контролируя порядка 50 процентов местного рынка. В число крупнейших экспортеров также входят Австралия с долей до 13 процентов, Румыния — до 11 процентов и Украина — до 15 процентов.