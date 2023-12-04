Ректор Садовничий перечислил страны, в которых есть филиал МГУ

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в московском университете создали нейросеть с «долговременной» человеческой памятью. Об этом рассказал ректор академик РАН Виктор Садовничий. Также он заявил о том, что учиться в МГУ можно аж в шести странах.

Выяснилось, что в каждой из них есть филиалы: например, в Китае, Армении, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, а также в Азербайджане. Отмечается, что они были открыты по просьбе глав этих самых государств. Помимо прочего, зарубежные филиалы являются центрами «подготовки высокопрофессиональных специалистов для нужд экономики и социальной сферы» вышеперечисленных государств.

К тому же Виктор Садовничий рассказал об особенностях оплаты обучения в российско-китайском университете, о чем также написала «Газета.ру» в своем материале. Оказалось, что там в принципе не получится учиться бесплатно, но для отличников предусмотрены стипендии, возмещающие убытки на 100%.

Это позволяет получить высшее образование за рубежом тем, кто не имеет на это достаточно средств. Также подобная мера поддержки дополнительно стимулирует студентов достигать успехов в учебе.