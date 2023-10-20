Рекультивация полигона «Шатурский» продолжается

Сейчас специалисты возводят армогрунтовую стену, которая готова почти наполовину. В работе задействованы свыше семи десятков человек, параллельно ведущих и монтаж системы сбора и отведения фильтрата.

Большую часть работы по избавлению от мусора специалисты уже закончили. Следующий этап — укрытие защитным слоем самой территории полигона. Этим занимаются почти полторы сотни человек с четырьмя десятками единиц техники. Все работы осуществляются без задержек, даже с небольшим опережением назначенных сроков.

По проекту федерального уровня «Чистая страна» и национальному проекту «Экология» профильного Министерства Московской области планирует до конца следующего года рекультивировать шесть полигонов.