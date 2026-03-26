Религиозный туризм в Дагестане: уникальные объекты станут доступны для паломников

В Махачкале обсудили перспективы развития паломнического туризма. Встреча представителей Махачкалинской епархии, Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан и туристического сообщества прошла в Свято-Успенском кафедральном соборе.

Участники сошлись во мнении, что регион обладает уникальным потенциалом для привлечения путешественников, интересующихся духовным наследием. Архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам отметил, что развитие этого направления требует тесного взаимодействия церковных структур и туристической индустрии. Только совместными усилиями можно сохранить и сделать доступными для широкой аудитории памятники культурно-исторического наследия.

Глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов, в свою очередь, подчеркнул, что религиозный туризм — это не только расширение ассортимента предложений для гостей республики. Это возможность познакомить их с глубинными духовными традициями и многовековой историей края.

Он поблагодарил архиепископа Варлаама за совместную работу, в том числе за помощь в организации паломнических туров и поддержку в процессе аттестации экскурсоводов.

На встрече также представили православные религиозные объекты Дагестана, обладающие высокой историко-культурной и духовной ценностью. Участники обсудили, как лучше включить эти святыни в существующие туристические маршруты. Еще одна важная тема — подготовка рекомендаций по дресс-коду для туристов в предстоящем сезоне.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения. Представители епархии вручили благодарности министру Эмину Мерданову, члену Общественного совета при Минтуризме РД Зюльмире Ханбабаевой, сотрудникам ведомства и представителям экскурсионного сообщества.