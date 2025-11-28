«Рэмбо на такси»: водитель в Красногорске устроил драку со шлагбаумом, но проиграл

Фото: [ Шлагбаум у многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф ]

В Павшинской пойме Красногорска произошел инцидент, больше напоминающий сцену из боевика: таксист, недовольный преградой на въезде в жилой комплекс, в буквальном смысле вывернул руками шлагбаум, мешавший его проезду. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на местные сообщества.

Конфликт между жителями, установившими ограждение для защиты придомовой территории от посторонних машин, и водителями, ищущими короткие пути, достиг новой стадии — физического уничтожения препятствия. Весь процесс был зафиксирован камерами видеонаблюдения, предоставив четкие доказательства. Теперь перед жителями стоит вопрос не только о восстановлении конструкции, но и о привлечении нарушителя к ответственности.

Однако, если неравную битву со шлагбаумом «Рэмбо» выиграл, то юридически, скорее всего, проиграл. Как пояснила юрист Мария Соловьева, последствия для таксиста напрямую зависят от стоимости ущерба. Если оценка покажет сумму до 5000 рублей, водителю грозит административный штраф в размере 300-500 рублей. Однако если стоимость ремонта или замены шлагбаума превысит 5000 рублей, действия попадут под статью Уголовного кодекса об умышленном уничтожении имущества, что предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Алгоритм действий для жителей четкий: необходимо подать заявление в полицию для идентификации водителя и проведения оценки ущерба. После установления виновного и суммы ущерба можно обращаться в суд. При значительном ущербе гражданский иск о компенсации может быть рассмотрен вместе с уголовным делом. Этот случай стал наглядным уроком того, как минутная импульсивность может обернуться серьезными правовыми и финансовыми последствиями.

