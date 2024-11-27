На 2025 год в Ленинском округе запланирован ремонт 19 участков автодорог

В Ленинском городском округе сообщили о планах ремонта автодорог на 2025 год.

В пресс-службе главы муниципалитета проинформировали, что на территории округа проведут ремонт 19 участков автодорог местного значения, общая протяженность которых составляет 11,6 км. Площадь — свыше 86 тыс. кв. м.

«Приведем в порядок несколько улиц в Видном, а также дороги в рабочем поселке Дрожжино, деревнях Малое Видное, Калиновка, Лопатино, Белеутово, Тарычево, Горки», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе отметили, что в Видном намерены отремонтировать дороги на следующих участках:

• проезжую часть улиц Березовая, Павловская, Булатниковская и Вокзальная;

• индустриальный проезд, расположенный в Южной промзоне;

• участок дороги, который начинается от тоннеля и доходит до улицы Тинькова;

• на Новом шоссе;

• в деревне Дрожжино;

• в дублере «варшавки».

Кроме того, в деревне Горки отремонтируют улицы Полковникова и Летнюю, в Калиновке — улицу Нагорную, а Малом Видном — улицу Озерную и дороги в ТЛПХ Подлипки. Также специалисты отремонтируют несколько дорог в деревнях Лопатино и Белеутово, улучшат подъезд к детской площадке в Тарычево и дорогу от Каширского шоссе, направленную в сторону ЖК «Ленинские горки».

Отметим, что на протяжении 2024 года отремонтировали свыше 12 км улично-дорожной сети, которая входит в муниципальную собственность. Средства для реализации проекта были направлены из местного бюджета. Активную поддержку также оказали инвесторы. В частности, за счет их финансирования в Ленинском округе реконструировали три дороги.