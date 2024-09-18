Ремонт более пятидесяти светофоров провели в Московской области

С начала 2024 года дорожники отремонтировали более 50 светофорных объектов, расположенных на 40 дорогах региональной сети Подмосковья, работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Также планируется модернизировать порядка 30 светофорных объектов. После ремонта ряд светофоров получит удаленное управление и возможность работы в координации», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что наибольший объем работ провели в Раменском округе — там провели ремонт светофоров. Еще по три объекта отремонтировали в Люберцах, Коломне, Шатуре, Серпухове, Чехове и Щелкове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.