Ремонт детсада в Клину по госпрограмме завершат к 1 сентября

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и намерены завершить до 1 сентября 2025 года. Активные работы в детском саду, расположенном на улице Гагарина в Клину, начались в декабре. Специалистам понадобилось 1,5 месяца, чтобы демонтировать устаревшие элементы.

Ответственной за капитальный ремонт назначена компания «Атлан Групп». Ежедневно на объект выходит до 15 человек. Специалисты заработали положительную репутацию после выполнения строительных работ в первом отделении гимназии имени Василия Татищева.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

«Демонтированы старые деревянные перекрытия между первым и вторым этажом. Будут демонтированы перекрытия второго этажа и кровли, заменены на железобетонную монолитную плиту, усиленную современную. Завершаются работы по демонтажу старых перегородок. Штукатурка стен. После демонтажа, как раз начнется монтаж перекрытий», — рассказал Александр Зиновьев, производитель работ подрядной организации «Атлан Групп».

Капитальный ремонт не проводили с 1957 года, когда здание только построили. К тому же площадь детского сада составляет порядка 700 кв.м. В связи с этим объем работ у специалистов большой. В ближайшее время рабочие займутся заменой сантехники и электрической проводки.