Ремонт дома после ДТП «влетит в копеечку» дочери бандита

Дочь известного криминального авторитета возместит многомиллионный ущерб после серьезного дорожного происшествия, в котором пострадал частный дом. Сумма компенсации может значительно вырасти, если жилое строение будет признано непригодным для эксплуатации. Об этом также сообщает «Газета.ру» , ссылаясь на телеграм-канал Mash.

Автомобиль Mercedes AMG, за рулем которого находилась Анастасия Цапок, на огромной скорости врезался в здание. ДТП случилось в конце сентября в Ростовской области. Согласно официальным выводам, женщина в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Это обстоятельство лишает ее возможности получить выплаты по страховке. Восстанавливать свой автомобиль, который получил тяжелые повреждения, ей придется самостоятельно. На ремонт машины выпуска 2019 года может уйти не менее 3 млн руб. Или можно продать битое транспортное средство и приобрести новое.

Что касается поврежденного дома, то его владельцу будет выплачено 5 млн руб. Однако окончательная сумма ущерба еще может быть пересмотрена. Если эксперты установят, что здание после удара стало аварийным, его потребуется сносить и возводить заново. В таком случае затраты на строительство составят как минимум 6 млн руб., и эти расходы также лягут на виновницу происшествия.

Ранее стало известно, что хозяевам пострадавшего дома приходится жить без света и газа.