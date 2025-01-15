Ремонт дорог и открытие купелей: глава Щелково провел оперативное совещание
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково]
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание, в ходе которого участники мероприятия обсудили актуальные вопросы.
Глава сообщил, что не свойственная для зимнего сезона погода стала причиной обращения жителей относительно проведения ямочного ремонта дорог. Заявки поступили в конце 2024 года. 1 января службы приступили к выполнению работ. В настоящее время устранено 72 ямы. Масштабные работы по ремонту дорог в муниципалитете запланированы на весенне-летний период. В перечень объектов вошло более 20 километров дорожного покрытия.
«Адреса: Улица Заречная (2 участка); Улица Свердлова; Улица Лермонтова; Улица Чернышевского; Улица Широкая; Деревня Горбуны; Улица Краснознаменская; Деревня Душоново; Улица Свирская; Улица Гагарина; Поселок Образцово (улицы Центральная, Верхняя, Спортивная); Улица Жуковского; Аэродромная улица, рабочий поселок Монино; Улица Молодежная; Улица 1-я линия; Улица Гоголя; Деревня Вторая Алексеевка (улица Сосновый бор); Деревня Орлово, улица Озерная; Улица Маршала Неделина; Деревня Ново», — глава округа перечислил улицы, на которых в 2025 году пройдет ремонт дорог.
В ходе совещания глава обсудил работы по модернизации котельных и сетей. На текущей неделе Андрей Булгаков намерен посетить ряд объектов теплоснабжения.
Часть поручений уже выполнено. В частности, в девяти многоквартирных домах заменили устаревшее лифтовое оборудование. Также отремонтирован фасад дома №11 по Пролетарскому проспекту.
Во время выездной администрации, которая проходила в Огуднево, жительница Алена Юрьевна обратилась к главе с просьбой отремонтировать подъезд в доме №4. Обращение выполнено. Кроме того, на улице Малопролетарская восстановлен люк.
Во время совещания также отметили важность обеспечения безопасного празднования Крещения. В ночь с 18 на 19 января на территории муниципалитета будут открыты купели.
«Парк культуры и отдыха; Фряново, село Рязанцы (купель); Душоново, Храм Тихвинской иконы Божьей матери, река Пружонка в 30 м от дороги слева на въезде в село; Гребнево, возле Храма Гребневской иконы Божией Матери; Гребнево, территория Усадьбы; Монино, купель на территории Храма Г. Победоносца; Чкаловский, ул. Гагарина, 15 - на территории Храма страстотерпца царя Николая», — глава Щелково Булгаков напомнил адреса, где будут открыты купели в ночь на Крещение.