Ремонт дорог и открытие купелей: глава Щелково провел оперативное совещание

Глава сообщил, что не свойственная для зимнего сезона погода стала причиной обращения жителей относительно проведения ямочного ремонта дорог. Заявки поступили в конце 2024 года. 1 января службы приступили к выполнению работ. В настоящее время устранено 72 ямы. Масштабные работы по ремонту дорог в муниципалитете запланированы на весенне-летний период. В перечень объектов вошло более 20 километров дорожного покрытия.

«Адреса: Улица Заречная (2 участка); Улица Свердлова; Улица Лермонтова; Улица Чернышевского; Улица Широкая; Деревня Горбуны; Улица Краснознаменская; Деревня Душоново; Улица Свирская; Улица Гагарина; Поселок Образцово (улицы Центральная, Верхняя, Спортивная); Улица Жуковского; Аэродромная улица, рабочий поселок Монино; Улица Молодежная; Улица 1-я линия; Улица Гоголя; Деревня Вторая Алексеевка (улица Сосновый бор); Деревня Орлово, улица Озерная; Улица Маршала Неделина; Деревня Ново», — глава округа перечислил улицы, на которых в 2025 году пройдет ремонт дорог.

В ходе совещания глава обсудил работы по модернизации котельных и сетей. На текущей неделе Андрей Булгаков намерен посетить ряд объектов теплоснабжения.

Часть поручений уже выполнено. В частности, в девяти многоквартирных домах заменили устаревшее лифтовое оборудование. Также отремонтирован фасад дома №11 по Пролетарскому проспекту.

Во время выездной администрации, которая проходила в Огуднево, жительница Алена Юрьевна обратилась к главе с просьбой отремонтировать подъезд в доме №4. Обращение выполнено. Кроме того, на улице Малопролетарская восстановлен люк.

Во время совещания также отметили важность обеспечения безопасного празднования Крещения. В ночь с 18 на 19 января на территории муниципалитета будут открыты купели.