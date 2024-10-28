Ремонт дорог завершается в городском округе Шатура

Дорожные работы успешно провели в г.о. Шатура. Последними в сезоне стали участки в трех поселениях округа. В качестве выполнения убедился глава муниципалитета Николай Прилуцкий.

Как показала проверка территорий, в деревне Тюшино отсыпали и укатали один километр щебеночной дороги, завершив работы. Также осмотрели участки в Тупицыне, где продолжают трудиться бригады. Этот маршрут идет от деревни через лес: общая протяженность дороги составляет 4,5 километра. Здесь ремонт также находится на финишной прямой.

Отсыпали дорогу на 900 метров и в Шатурторфе на ул. Красные ворота.

Фото: [ Даниил Коблов ]

Отметим, что отремонтированные дороги в трех поселениях стали завершающими в плане по обустройству на 2024 год. За это время удалось починить 29 дорог и отдельных участков. Теперь впереди разработка нового плана на 2025-й.