Ремонт дорог завершается в городском округе Шатура
Фото: [Даниил Коблов]
Дорожные работы успешно провели в г.о. Шатура. Последними в сезоне стали участки в трех поселениях округа. В качестве выполнения убедился глава муниципалитета Николай Прилуцкий.
Как показала проверка территорий, в деревне Тюшино отсыпали и укатали один километр щебеночной дороги, завершив работы. Также осмотрели участки в Тупицыне, где продолжают трудиться бригады. Этот маршрут идет от деревни через лес: общая протяженность дороги составляет 4,5 километра. Здесь ремонт также находится на финишной прямой.
Отсыпали дорогу на 900 метров и в Шатурторфе на ул. Красные ворота.
Фото: [Даниил Коблов]
Отметим, что отремонтированные дороги в трех поселениях стали завершающими в плане по обустройству на 2024 год. За это время удалось починить 29 дорог и отдельных участков. Теперь впереди разработка нового плана на 2025-й.
«Уже сейчас верстаем план дорожных работ на следующий год. Решаем, где будем асфальтировать, какие грунтовки переведем в щебень. Уверен, сможем больше, чем в этом году», — прокомментировал Николай Прилуцкий.