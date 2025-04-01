Ремонт моста им. Подольских курсантов на федеральной трассе М-2 «Крым» в активной стадии

На федеральной трассе М-2 «Крым» в уверенном темпе ведутся работы в рамках капремонта моста Подольских курсантов через реку Ока. Специалисты завершили наиболее сложные процессы и готовы двигаться дальше.

Замена всех десяти опор моста — самый сложный процесс. Недавно бригады успешно его завершили, а после надвинули и опустили пролетное строение. Конструкция все больше приобретает преображенный и надежный вид.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Серпухов ]

На месте в настоящее время трудятся 120 специалистов и 25 единиц техники. Предстоит провести работы по мостовому полотну. Сформируют плиту проезжей части, а также оборудуют удобные подходы к мосту, освещение, перила и барьеры. Также нанесут необходимые дорожные разметки.

Работы ведутся по графику. Открытие движения по обновленному мосту запланировано на четвертый квартал 2025 года. Маршрут станет одним из ключевых транспортных артерий Юга России. Конструкция будет соответствовать всем современным требованиям по грузоподъемности и пропускной способности.