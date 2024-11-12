Ремонт надземного перехода у торгового центра «Лига» завершили в подмосковных Химках

В подмосковных Химках завершился ремонт надземного перехода у торгового центра «Лига», рабочие обновили краску, напольное покрытие и стеклянные элементы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В сообщении уточнили, что обновление провели впервые за 15 лет. Чтобы повысить комфорт жителей в зимний период, лестницы оборудовали противоскользящим резиновым покрытием.

«Работы выполнили с использованием современных материалов и технологий, что обеспечит долговечность и устойчивость конструкции», — отметил директор МБУ «ОГХ» Андрей Чернышов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.