«Ремонт обойдется в десятки миллионов»: заставят ли оператора упавшего в Красногорске крана оплачивать ущерб

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области нам подтвердили факт случившегося, отметив, что повреждения получило еще одно здание, расположенное неподалеку.

«Повреждены кровля и фасад котельной. На ее работоспособность это не повлияет. К сожалению, один человек пострадал», — сообщили представители аварийной службы корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пострадавшим оказался сам оператор крана, но о его состоянии пока ничего не известно.

Жители Красногорска же отреагировали на инцидент, обеспокоившись не только состоянием крановщика, но и финансовыми потерями организации, в которой он работал.

«Ремонт обойдется в десятки миллионов рублей. Не повезло оператору. Надеюсь, он живой и здоровый. А вот застрахован кран или нет, это уже неизвестно», — написал местный житель Эрлан Ж. в соцсетях.

По версии некоторых пользователей, мужчина чрезмерно нагрузил кран, что и привело к неприятным последствиям. А потому открытым остается вопрос о том, кто же будет возмещать нанесенный ущерб. Юрист Алла Георгиева рассказала нам, могут ли заставить крановщика выплачивать компенсации из-за ЧП.

«Скорее всего, изначально покроет ущерб организация, а в дальнейшем при желании и наличии вины оператора она сможет взыскать с него деньги. Тут еще нужно выяснить, как проводился инструктаж, какие действия для предотвращения таких случаев предпринимались организацией, было ли вообще у этого человека образование», — подчеркнула наша собеседница.

Если действительно окажется, добавила эксперт, что в случившемся была вина работника, и он был хорошо проинструктирован, но по какой-то своей инициативе поступил неправильно, тогда организация предложит ему в определенный срок возместить ущерб. В таком случае, если мужчина добровольно не вернет деньги, на него смогут подать в суд.

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