Ремонт ограждений провели на дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, расположенные вдоль 13 региональных дорог Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, ремонт провели на проспекте Ленина в Подольске, проспекте Ильича в Шатуре, на улице Заводской и переулках 1-м Советском и Октябрьском в Щелкове, Советском проспекте в Ивантеевке, улицах Гагарина и Молодежной в Жуковском и так далее. В ведомстве уточнили, что такие работы проводятся в целях повышения безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.