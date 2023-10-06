Ремонт памятника воинам 32-й стрелковой дивизии в Акулово завершат в начале ноября

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов побывал с проверкой в Акулово на площадке, где восстанавливают памятник воинам 32-й стрелковой дивизии, которые защищали столицу в 1941 году.

Вместе с руководителем муниципалитета ход работ проверили и члены общества ветеранов Кубинки.

«Уже залито бетонное основание, на него рабочие укладывают плитку. Сам памятник также будет бережно отреставрирован. В процессе благоустройства внимательно прислушиваемся к мнению ветеранов, обсуждаем, какие еще элементы нужно добавить. В частности, решили установить дополнительные лавочки, чтобы сюда можно было приходить не только в дни воинской славы», - рассказал Андрей Иванов.

Также глава добавил, что к 15 октября подрядчик должен завершить укладку плитки и газонов. Благоустройство всего комплекса закончится в первых числа ноября. Тогда на начало следующего месяца можно планировать торжественное открытие.

В перечень работ по восстановлению мемориала входит: замена дорожного покрытия, восстановление поверхностей памятника, устройство бордюрного камня и озеленение.