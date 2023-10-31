Ремонт подъездов многоквартирных домов завершился в Кашире

В подмосковном городском округе Кашира завершился ремонт более двух десятков подъездов многоквартирных домов. Работы проводились по проекту «Формирование современной комфортной городской среды».

Всего обновили 26 общих зон домов: половину за счет регионального бюджета, половину за счет внебюджетных средств. После завершения работ качество проверили представители профильных инстанций и совета МКД.

В Кашире-3 сотрудники УК «Жилресурс» отремонтировали 13 подъездов по программе софинансирования. На этих объектах обновили освещающие устройства, которые оборудованы датчиками движения. Помимо этого, отремонтировали двери входных групп и оконные блоки.

Напомним, что подобные работы по региональной программе проводились и в прошлом году. Тогда в городском округе Кашира специалисты обновили два десятка общих зон многоквартирных домов.