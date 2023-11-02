Ремонт подъездов продолжается в Коломне

В подмосковном городском округе Коломна продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. До конца 2023 года планируется завершить работы на более чем двух сотнях объектах в муниципалитете.

Более 130 подъездов обновят при поддержке правительства Подмосковья. Сейчас работы завершены на 50%, а непосредственно в данный момент ремонтируется 57 объектов.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев совместно с депутатом Московской областной думы Игорем Исаевым и зампредом Совета депутатов Романом Андросовым посмотрели, как отремонтировали один из подъездов в Озерах. На объекте обновили все элементы общих зон многоквартирных домов и провели электромонтажные работы.

Напомним, что работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды», запущенной по инициативе главы Подмосковья Андрея