Ремонт подъездов в еще одном многоквартирном доме завершился в Егорьевске

В подмосковном городском округе Егорьевск завершен ремонт в подъездах многоквартирного дома № 1 на улице 10 лет Октября.

На 2023 год в подмосковном Егорьевске была запланирована модернизация четырех десятков подъездов. На данный момент завершены работы на 38 объектах. Результат ремонта был принят уполномоченными представителями строительного контроля.

Подъезды многоквартирных домов отремонтировали за счет управляющей компании «Азимут». На каждом из объектов были выполнены работы, предусмотренные государственной программой Подмосковье «Формирование современной комфортной городской среды»: сотрудники подрядной организации выполнили покраску стен, заменили некоторые элементы на объектах, а также выполнили многие другие работы.

Жители МКД также успели оценить ремонт и выразили благодарность профильному управлению.