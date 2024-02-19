Ремонт школы № 2 в Луховицах завершат к началу учебного года

По словам главы городского округа Луховицы Сергея Тимохина, капитальный ремонт школы № 2 в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что на время ремонтных работ здания школьники учатся в школе № 9 и гимназии № 10.

Глава муниципалитета добавил, что в здании учебного заведения будут отремонтированы кровля и помещения, а также модернизирован пищеблок, произведена замена окон и инженерных сетей, обновлена входная группа.

Кроме того, планируется и благоустроить территорию со спортплощадкой.

Сергей Тимохин подчеркнул, что дополнительные работы по укреплению стен и фундамента не требуются.

Капремонт учебного заведения проводится в рамках реализации президентской программы капремонта и госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья», а также проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».