Ремонт школы № 2 в Луховицах завершат к началу учебного года
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Луховицы]
По словам главы городского округа Луховицы Сергея Тимохина, капитальный ремонт школы № 2 в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что на время ремонтных работ здания школьники учатся в школе № 9 и гимназии № 10.
Глава муниципалитета добавил, что в здании учебного заведения будут отремонтированы кровля и помещения, а также модернизирован пищеблок, произведена замена окон и инженерных сетей, обновлена входная группа.
Кроме того, планируется и благоустроить территорию со спортплощадкой.
Сергей Тимохин подчеркнул, что дополнительные работы по укреплению стен и фундамента не требуются.
Капремонт учебного заведения проводится в рамках реализации президентской программы капремонта и госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья», а также проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».