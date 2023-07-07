Ремонт спорткомплекса «Юность» в Химках планируют завершить в 2024 году

Масштабную реконструкцию в спортивном комплексе «Юность» в подмосковных Химках планируют завершить в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Строители выполняют демонтаж и переходят к модернизации инженерных сетей и отделке помещений, провели электричество. По словам главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, в проект будущего спорткомплекса включили и обновление ряда спортивных площадок, о чем попросили и горожане, и сотрудники.

В состав спорткомплекса «Юность» входят двухэтажное здание, площадки для занятия футболом, теннисом и хоккеем. Здесь занимаются не только любители, но и профессионалы. На данный момент они временно продолжают занятия в других окружных спортивных центрах.

Дмитрий Волошин также отметил, что все работы проходят при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по программе «Единой России».

«В работе устройство инженерных сетей, нового фасада и отделочные работы внутри помещений. Также дополнительно включили в проект модернизацию теннисного корта и ледовой площадки. Об этом нас просили жители и тренеры», — добавил Волошин.

Напомним, что глава Подмосковья Андрей Воробьев посетил новое здание спортшколы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске, где сейчас тренируются более 600 человек. Из них 53 — члены областной сборной, а девять человек входят в сборную России. Они уже занимали первые места на европейских и мировых турнирах.