Ремонт «Царевской школы» в Городском округе Пушкинский планируют завершить к началу учебного года

В Министерстве строительного комплекса Московской области рассказали о том, что модернизация здания «Царевской школы» вышла на финальный этап.

Закончить ремонтные работы планируют к сентябрю этого года. Здание было возведено еще в 60-е годы прошлого века и нуждалось в масштабных переменах. Сейчас на территории учебного заведения трудятся более 30 рабочих. Завершен ремонт крыши и фасадов, более чем на треть выполнены работы по устройству инженерных систем и чистовой отделки помещений. Также уже начали благоустройство школьного двора.

В общей сложности строительные работы завершены на 70%. Перед началом учебного года здание передадут в распоряжение педагогического состава.