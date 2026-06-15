Ремонт в погребе едва не стал смертельным для двух россиян

В Кемерово двое мужчин 35 и 40 лет едва не погибли во время обычного ремонта в погребе гаражного кооператива, сообщает VSE42.Ru .

Гаражный погреб в Кемерово чуть не стал братской могилой для двух мужчин. 35-летний и 40-летний жители города решили заняться ремонтом в подземном помещении. Оба в процессе потеряли сознание из-за скопившегося в подземном помещении опасного газа и нехватки кислорода.

Спасателям пришлось вытаскивать пострадавших на поверхность и передавать врачам. МЧС Кузбасса выпустило срочное предупреждение для всех, кто собирается спускаться в подвалы и погреба.

Ошибка была классическая для подобных замкнутых пространств. В погребе, который никто не проветривал должным образом, скопились тяжелые газы и критически упал уровень кислорода. Человек, спустившись туда, вдыхает смесь и отключается за считанные минуты.

На данный момент пострадавших сибиряков извлекли на свежий воздух и тут же передали в руки медиков. Их состояние на данный момент не уточняется, но главное — оба остались живы.