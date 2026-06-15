Не пейте на пляже: нутрициолог рассказала о реакции организма на алкоголь в жару

Казалось бы, что может быть естественнее: жара, море, пляж и бокал прохладного коктейля или пива в руке. Но нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина в беседе с NEWS.ru предупреждает: такое сочетание бьет прямо по сердцу и сосудам. И если у вас есть гипертония или аритмия, вы автоматически попадаете в главную группу риска.

По ее словам, в жару наши сосуды и так расширяются — организм пытается остыть и сбросить лишнее тепло. Алкоголь делает то же самое, только многократно усиливая эффект. В итоге давление резко падает, а сердцу приходится включаться наполную, чтобы просто прокачать кровь по всем тканям. Отсюда знакомое многим чувство после одного бокала на пляже: сердце колотится как бешеное, бросает в слабость, не хватает воздуха. К тому же алкоголь повышает проницаемость капилляров, что вместе с расширением сосудов дает зеленый свет отекам — лицо и ноги начинают распухать прямо на глазах.

Медик подчеркнула, что к этому добавляется еще и мочегонный эффект спиртного. На жаре организм и так теряет литры влаги через пот, а тут еще алкоголь выгоняет воду. Организм в панике переходит в режим «сохранения любой ценой» и начинает удерживать жидкость там, где только может — отсюда дополнительные отеки и нагрузка на почки. И да, даже легкие коктейли с низким градусом не спасают, а только усугубляют ситуацию: в них горы сахара, который еще сильнее задерживает воду и нагружает обмен веществ.

По ее мнению, спиртное на пляже — не зло само по себе, а зло в сочетании с солнцем и жарой. Особенно если у вас есть проблемы с сердцем, сосудами, печенью или почками. Единственный способ минимизировать вред — не пить на пустой желудок, запивать каждый глоток алкоголя чистой водой (и много) и строго соблюдать меру. А лучше — выбрать на пляже что-нибудь безалкогольное и холодное. Сердце скажет спасибо.

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