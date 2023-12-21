Ремонтные работы завершаются на Дмитровской подстанции скорой помощи

В настоящее время специалисты завершают покраску стен и замену дверей, в ближайшие дни будет проведена установка новой сантехники и дверей на Дмитровской подстанции скорой медицинской помощи.

Заведующая медучреждения Любовь Корчагина рассказала, что ранее в здании самой подстанции был сделан ремонт с заменой электропроводки, обновлением потолков, стен и сантехники. Ожидается, что после завершения текущего ремонта в гараже подстанция станет очень комфортной в работе.

Отмечается, что по поручению губернатора Андрея Воробьева на Дмитровскую подстанцию скорой медицинской помощи регулярно поступают новые автомобили. Так, в этом году подстанция уже получила два новых автомобиля, еще два придут до конца декабря этого года.