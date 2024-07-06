Ремонтные работы завершаются на плотине через реку Сухая Любинка в деревне Знаменское

Первый заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников проверил ход работ на плотине через реку Сухая Любинка в деревне Знаменское. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Мы контролируем ход проведения работ. Часть их выполнена. Но мы обратили внимание вместе с жителями на ряд недоделок. Необходимо, чтобы подрядчик устранил недочеты. На следующей неделе приедем сюда повторно и проверим выполнение», — рассказал Евгений Сергеевич.

Также Евгений Тертышников сообщил, что на этой встрече, где также будут присутствовать и жители, будет решаться вопрос о сдаче объекта.

Предприниматель Николай Карнаух подчеркнул, что это правильно, что при выполнении подрядчиком работ также учитывается и мнение жителей. Потому что люди, который изо дня в день пользуются дорогой на этой плотине, могут подсказать, что еще можно сделать, чтобы было комфортно и безопасно.