Рената Литвинова назвала причину возвращения в Россию

Рената Литвинова ведет богемный образ жизни. За свою карьеру она завязала множество связей, в том числе и с зарубежными модными домами. Бренды с удовольствием приглашают звезду на демонстрации и показы, нередко в качестве модели. Актерской жизни в России для Литвиновой не существует с 2022 года.

Как пишет издание «Утро.ру», актриса уже приезжала в РФ в феврале 2023 года. Тогда поводом для приезда стал юбилей мамы. В этот раз звезда рассказала, что вновь прилетела к родственнице, но повидаться перед новогодними праздниками. Встретит ли она в компании семьи 2024-й неизвестно.

Примечательно, что некоторые россияне заподозрили Литвинову в желании заработать в России. Однако такие слухи 56-летняя звезда пресекает: ее визиты носят исключительно семейный характер.