Renault сказал «нет» китайцам: почему французский гигант отказался пускать Поднебесную на свои заводы

Генеральный директор Renault Франсуа Прово в беседе с Milano Finanza жестко исключил возможность появления китайских автомобилей на европейских заводах компании. По его словам, Renault — независимый игрок, и стратегия Future Ready не строится вокруг подобных альянсов. Он подчеркнул, что не рассматривает новых партнерств в Европе и не планирует организовывать выпуск китайских машин на своих мощностях.

Прово убежден, что ставка на собственные разработки оправдана: европейский производитель способен расти без сторонних платформ, нужно лишь подтвердить это делом. При этом за пределами Старого Света компания продолжает сотрудничество с Nissan в Индии и с Geely в Южной Корее и Бразилии, а также сохраняет совместный проект с Ford. Глава Renault также обратился к европейским регуляторам, предложив заморозить ужесточение требований к компактным автомобилям на ближайшие десять лет. Бесконечное введение новых норм, по его мнению, делает машины менее доступными и ослабляет позиции местных производителей.

Еще одной точкой роста Прово назвал выход в оборонную промышленность, уточнив, что речь не о загрузке простаивающих заводов — мощностей у компании хватает, — а о вкладе в развитие региона на фоне геополитической турбулентности.