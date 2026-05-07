Рентген или ручной досмотр как теперь распределяют поток туристов на Крымском мосту

Для оптимизации проезда через Керченский пролив власти внедрили обновленную логистическую модель, которая призвана минимизировать заторы в период высокого сезона. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости

Технология разделения транспорта перед досмотром

Со стороны Тамани начала функционировать система распределения автомобилей, базирующаяся на типе транспортного средства и объеме перевозимых вещей. За несколько километров до моста на специальном посту сотрудники ведомственной охраны определяют маршрут каждого водителя. Легковой транспорт с минимальным багажом направляется в зону ручной проверки, тогда как автобусы и машины с габаритным грузом отправляются на сканирование через инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК).

Система пропускных карточек и борьба с нарушителями

В периоды пиковых нагрузок на трассе вводится режим обязательного использования специальных карточек с маркировкой «ИДК» или «Ручной досмотр». Без этого документа въезд на мост невозможен. Такая мера позволяет исключить попытки недобросовестных автомобилистов вклиниться в очередь через соседние населенные пункты, что ранее создавало дополнительные трудности. Новая развязка «Тамань — Волна» на 134-м километре трассы А-290 стала ключевым узлом, где инспекторы ГИБДД координируют движение.

Модернизация дорожной сети к сезону 2026 года

Специалисты Росавтодора уточнили, что жесткое разделение потоков активируется преимущественно при возникновении очередей. Для повышения пропускной способности к маю 2026 года на подъездном участке дороги была обустроена дополнительная полоса движения. Со стороны Крымского полуострова порядок проезда на данный момент остается прежним, однако усиленный контроль на материковой части уже позволил значительно ускорить прохождение всех необходимых процедур безопасности.