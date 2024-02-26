Рентгенолаборант приобрела квартиру в Красногорске благодаря «Социальной ипотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла рентгенолаборанту Умукурсум Агаевой из городского округа Красногорск приобрести собственное жилье рядом с работой. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что обладательница сертификата работает в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница». А ее рабочий стаж подходит к 8 годам. Женщина рассказала, что медициной она начала интересоваться еще в детстве. Выбрала профессию самостоятельно, а вот со специализацией определилась в колледже на практике.

Принять участие в «Социальной ипотеке» девушке предложили коллеги. Она признается, что это стало решением ее жилищных проблем. Выбрав «однушку» на рынке вторичного жилья, Умкурсум уже переехала.

«Не только сбылась моя мечта о своей квартире. Теперь я живу близко к работе. Идти пешком 10 минут, не надо ждать никаких автобусов и маршруток. Я очень довольна. Прекрасный район, рядом парк, где я люблю гулять», — рассказывает Агаева.

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