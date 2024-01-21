РЭО: 79 мусорных полигонов в России «просрочены» и нуждаются в «замене»

Заключено 79 соглашений с 26-ю регионами о возможности пользования устаревших мусорных полигонов, срок эксплуатации которых истекал в прошлом году, но был продлен еще на 4 года, до 2026-го. Соответствующее заявление сделали представители российского Министерства природных ресурсов и экологии, передает информационное агентство РИА Новости.

По словам генерального директора оператора Дениса Буцаева, министерству было выдано почти 80 заключений о возможности использования временных объектов в 26 субъектах страны. Он заявил, что данные объекты являются временными для размещения отходов и их планируется использовать до 2026 года. Сейчас ведется постройка замещающей инфраструктуры для этих объектов, добавил Буцаев.

Гендиректор также заявил, что когда замещающая инфраструктура начнет работать, она сможет принять на себя полный объем отходов и позволит оператору отказаться от использования временных объектов.

Буцаев рассказал, что самое большое количество заключений по временным объектам было выдано в Омской области – 17 штук. Он также сообщил о десяти заключениях в ЯНАО и шести в Тверской области.

В 4 регионах временные объекты уже вовсе не используются, а отходы направлены в Челябинскую, Ульяновскую, Саратовскую и Курганскую области, заключил он.