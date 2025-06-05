РЭО: единые требования к объектам ТКО заработают с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года вступят в силу скорректированные требования для предприятий, работающих с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Правительство РФ выпустило постановление, утверждающее унифицированные требования к объектам, осуществляющим деятельность в сфере обращения с ТКО. Новые правила, вступающие в силу с начала сентября 2025 года, регламентируют, в частности, организацию мусороперегрузочных станций, а также определяют минимальный процент извлечения материалов, пригодных для вторичного использования, на предприятиях, занимающихся обработкой ТКО. В подготовке проекта документа принимали участие эксперты из Российского экологического оператора.

«Модернизация законодательства нацелена на создание к 2030 году эффективной системы управления отходами, обеспечивающей полную сортировку и двукратное уменьшение объемов отходов, отправляемых на захоронение. Это подразумевает комплекс мер, касающихся требований к созданию и функционированию мусороперегрузочных станций, а также установления минимальной доли вторичного сырья, получаемого на предприятиях по обработке отходов», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Мусороперегрузочные станции представляют собой комплексы, предназначенные для временного накопления отходов. Здесь отходы консолидируются в крупные партии и отправляются на заводы по обработке или утилизации, расположенные вдали от мест сбора. Использование таких станций позволяет снизить нагрузку на транспортную систему и уменьшить выбросы в атмосферу, что способствует повышению эффективности отрасли. Как правило, такие станции размещаются в труднодоступных регионах, где логистика затруднена, например, в Республике Саха (Якутия).

Требования, предъявляемые к перегрузочным станциям, включают возможность прямой перегрузки отходов из мусоровозов в крупнотоннажные транспортные средства, а также организацию площадок для кратковременного хранения ТКО.

На станциях запрещается складирование ТКО на открытом воздухе в виде куч или валов, а также извлечение вторсырья. Мусороперегрузочные станции должны быть огорожены, иметь твердое покрытие и быть защищены от затопления.

Предусмотрен переходный период для адаптации к новым требованиям. Если перегрузочные станции были спроектированы, построены или реконструированы до 1 сентября 2025 года, то привести их в соответствие с новыми требованиями необходимо до 1 сентября 2026 года.

В отношении объектов обработки ТКО будут установлены обязательные нормативы по минимальному извлечению вторичных ресурсов, предназначенных для повторного использования. Исключение составляют энергетическая утилизация и переработка органических отходов в грунт.

Если регион планирует использовать органическую фракцию ТКО для производства искусственных грунтов, то территориальная схема обращения с отходами должна предусматривать соответствующую сортировку. В этом случае на объектах обработки ТКО необходимо выделять из общей массы отходов не менее 30% органической фракции, что должно быть отражено в проектной документации.

Для объектов, введенных в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года, доля извлекаемых вторичных ресурсов с 1 сентября 2026 года должна соответствовать проектной документации, но составлять не менее 9% от массы поступивших ТКО.

Для новых объектов (проектирование, строительство, реконструкция завершены после 1 сентября 2025 года) доля вторичных ресурсов, подлежащих извлечению, увеличивается с 1 сентября 2025 года. Для объектов обработки отходов мощностью менее 100 тысяч тонн в год минимум 13%, для объектов мощностью 100 тысяч тонн в год и более не менее 15% от массы поступивших ТКО.

Установленные показатели по извлечению вторичных ресурсов являются технологически достижимыми, что подтверждается проектной документацией, разрабатываемой при строительстве объектов, а также статистическими данными о сборе вторичного сырья. Текущий уровень извлечения вторичных ресурсов из ТКО при обработке превышает 12%. На современных автоматизированных производствах этот показатель может превышать 20%.

Действие единых требований, установленных постановлением, продлится до 1 июня 2027 года. В дальнейшем они будут пересмотрены и, возможно, продлены.

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