РЭО назвал наиболее проблемные районы Самары по вывозу ТКО

Компания «Российский экологический оператор» (РЭО) опубликовала перечень районов Самарской области, где чаще всего возникают проблемы с утилизацией твердых коммунальных отходов.

Согласно данным сервиса «РЭО Радар», наибольшее количество обращений, связанных с вывозом ТКО, поступило от жителей Советского, Кировского, Железнодорожного, Октябрьского и Промышленного районов Самары. С начала текущего года РЭО зафиксировал 1799 жалоб от населения этих территорий.

Лидирующие позиции в списке проблемных районов занимают Советский (547 жалоб), Кировский (519), Железнодорожный (335), Октябрьский (238) и Промышленный (160). Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что в прошлом году в Самарской области сменился региональный оператор, которым стало АО «Экология». Он также отметил, что с начала года Самарская область лидирует по количеству жалоб в «РЭО Радар» — 2169 обращений, что составляет 69% от общего числа жалоб по России. РЭО, Министерство природных ресурсов РФ и губернатор взяли ситуацию под контроль, разработав дорожную карту и подписав соглашение о контроле за деятельностью регионального оператора до улучшения ситуации.

В рамках рабочей поездки в Самарскую область 20 февраля генеральный директор РЭО и глава Минприроды РФ оперативно подготовили дорожную карту для стабилизации ситуации. Реализация плана включает оптимизацию работы регионального оператора, а также взаимодействие с муниципальными службами и управляющими компаниями. Ожидается, что совместные усилия приведут к снижению нагрузки на окружающую среду и улучшению условий жизни населения.

Для повышения эффективности работы регионального оператора РЭО и правительство области заключили соглашение, предусматривающее вхождение РЭО в уставной капитал оператора.

Кроме того, данное соглашение позволит региону получать консультационную поддержку и развивать инвестиционные проекты в сфере обращения с ТКО.

В конце февраля сообщалось, что ситуация с вывозом ТКО и развитием соответствующей отрасли в Самарской области, где в прошлом году произошла смена регионального оператора, взята под контроль Российским экологическим оператором. Для нормализации положения дел подготовлен план действий и подписано соглашение о поддержке, инвестициях и методической помощи региону со стороны РЭО.