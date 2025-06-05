РЭО создал клуб пресс-секретарей в сфере ТКО ко Дню эколога

Российский экологический оператор сообщил об организации клуба для пресс-секретарей, специализирующихся на тематике твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках подготовки к праздничной дате, 3 и 4 июня, РЭО провел двухдневный образовательный семинар, собравший около двух сотен представителей индустрии утилизации ТКО и служащих государственных структур. Результатом этого мероприятия стало основание клуба пресс-секретарей РЭО, нацеленного на улучшение взаимодействия между PR-специалистами в масштабах страны.

«Сфера управления отходами отличается высокой скоростью изменений и непрерывным прогрессом, что выражается в принятии новых законов, применении передовых технологий, возведении современных комплексов и быстром реагировании на проблемные моменты в регионах. Чтобы эффективно освещать все эти перемены и гарантировать открытость деятельности участников рынка, РЭО сформировал клуб пресс-секретарей. Он станет платформой для обмена опытом и знаниями, оперативного обмена информацией и совместного решения задач. Главная цель облегчить и сделать более доступным общение в отрасли на всей территории России», — отметили в пресс-службе РЭО.

В рамках семинара специалисты PR-отдела РЭО поделились наработанным опытом в работе с информационными поводами и предоставили советы по коммуникации с населением. Участниками стали PR-специалисты, представители региональных операторов и федеральных органов исполнительной власти, отвечающие за эту сферу деятельности.

Для вступления в клуб необходимо направить запрос в пресс-службу РЭО по электронной почте: s.rizun@reo.ru.

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