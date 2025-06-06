РЭО стандартизировал сведения о мусоровозах в цифровой системе мониторинга ТКО

Теперь сведения о специализированных транспортных средствах, задействованных в сфере управления отходами, автоматически интегрируются в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Данные поступают от региональных операторов и собственников инфраструктурных объектов, что призвано повысить эффективность контроля за перемещением ТКО и улучшить точность учета. Заместитель министра природных ресурсов РФ Денис Буцаев подчеркнул значимость этого нововведения. Представители Российского экологического оператора подробно осветили изменения в цифровизации сектора на площадке ЦИПР-2025.

«Сведения о мусоровозах приведены к единому формату и соответствуют требованиям ГОСТа, определяющего оформление номерных знаков. Также обновлена инструкция по загрузке данных взвешивания. Систематизация учета транспортных средств, участвующих в системе обращения с ТКО, является важным шагом к обеспечению цифровой прозрачности всего сектора. Мы не только синхронизируем данные, но и устраняем препятствия, мешающие продуктивному взаимодействию внутри отрасли», — отметил Денис Буцаев.

Дополнительно, ФГИС УТКО теперь в автоматическом режиме передает сведения о транспортных средствах в федеральную систему, используемую для выдачи разрешений на перемещение тяжеловесной и негабаритной техники. Передача данных осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с нормами федерального законодательства.

По состоянию на 2 июня, во ФГИС УТКО зарегистрировано 25 042 единицы техники. Из них 18 071 (72% от общего числа) передавали данные о маршруте движения мусоровозов в период со 2 мая по текущий момент. Оставшиеся 6 971 (28%) пока не обеспечили передачу данных посредством ГЛОНАСС.

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