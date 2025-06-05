РЭО внедрил во ФГИС УТКО искусственный интеллект для обнаружения нарушений на мусорных полигонах
РЭО внедрил во ФГИС УТКО ИИ для обнаружения нарушений на мусорных полигонах
Фото: [Медиасток.рф]
Российский экологический оператор добавил возможность автоматического выявления нарушений на полигонах благодаря интеграции ИИ в государственную цифровую систему учета ТКО (ФГИС УТКО), разработанную РЭО. Информация о внедрении инновационных цифровых решений в область обращения с отходами была представлена представителями РЭО на конференции ЦИПР-2025. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, Денис Буцаев, подчеркнул важность технологического прогресса для развития индустрии твердых коммунальных отходов.
«Разработанные нами нейросетевые алгоритмы позволяют в автоматическом режиме выявлять десять различных типов нарушений на полигонах. Например, система способна фиксировать скопления птиц и даже определять их численность. Важно отметить, что владельцы полигонов, расположенных вблизи аэропортов, обязаны принимать меры по защите от птиц для обеспечения безопасности полетов. Схема работы выглядит так: беспилотные летательные аппараты РЭО осуществляют аэрофотосъемку и видеосъемку полигонов, а полученные материалы передаются в информационную систему. Затем нейросеть анализирует весь массив данных», — пояснил Денис Буцаев.
Алгоритм, определяющий большое количество птиц, основан на технологии обнаружения объектов: нейросеть выделяет контуры птиц и ведет их подсчет на каждом кадре.
«Мы реализовали функцию обучения искусственного интеллекта, что позволит алгоритму более точно идентифицировать птиц и различать их по индивидуальным признакам», — заявил заместитель генерального директора ППК РЭО по цифровизации, Алексей Буров.
Процесс совершенствования нейросети продолжается, и в будущем планируется расширение области ее применения.
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