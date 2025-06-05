РЭО внедрил во ФГИС УТКО искусственный интеллект для обнаружения нарушений на мусорных полигонах

«Разработанные нами нейросетевые алгоритмы позволяют в автоматическом режиме выявлять десять различных типов нарушений на полигонах. Например, система способна фиксировать скопления птиц и даже определять их численность. Важно отметить, что владельцы полигонов, расположенных вблизи аэропортов, обязаны принимать меры по защите от птиц для обеспечения безопасности полетов. Схема работы выглядит так: беспилотные летательные аппараты РЭО осуществляют аэрофотосъемку и видеосъемку полигонов, а полученные материалы передаются в информационную систему. Затем нейросеть анализирует весь массив данных», — пояснил Денис Буцаев.