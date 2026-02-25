Реорганизация по следам убийства: Центр помощи семье и детям в Петербурге выделят в отдельную структуру

Трагедия 9-летнего Паши, убитого в конце января в Петербурге, привела к масштабным кадровым и структурным изменениям в системе соцобслуживания города. Смольный опубликовал проект распоряжения о реорганизации Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Красносельского района. Документ появился 25 февраля — спустя три недели после того, как СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении соцслужб и школы, где должна была учиться семья погибшего.

Центр помощи семье и детям выделят в отдельную структуру

Согласно проекту постановления, из нынешнего КЦСОН выделят самостоятельное учреждение — Центр социальной помощи семье и детям Красносельского района. Именно на него лягут обязанности по работе с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

Сам КЦСОН сохранит функции поддержки пожилых, инвалидов трудоспособного возраста и бездомных. По сути, власти разделяют два разных направления работы, чтобы каждое курировали профильные специалисты.

Почему соцслужбы попали в поле зрения СК

Напомним, 6 февраля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту халатности сотрудников школы и учреждения соцобслуживания Красносельского района. По данным следствия, семья Паши, где росли семеро детей от полугода до 12 лет, с 2025 года состояла на учете в органах профилактики.

Соцработники знали, что дети живут в неблагоустроенном помещении с антисанитарными условиями, бродяжничают и попрошайничают. Мать не обеспечивала получение детьми образования. Однако никаких предложений в органы опеки о применении мер к женщине специалисты не направляли. Школа, где уже учились двое старших детей, также не помогла зачислить Пашу, хотя он достиг необходимого возраста.

Сроки и контроль

Если губернатор Александр Беглов подпишет постановление, администрация Красносельского района в течение месяца проведет инвентаризацию имущества, соберет документы и обеспечит реорганизацию. Комитет имущественных отношений подготовит передаточные акты. Процесс будет курировать вице-губернатор Наталья Чечина.

Для обратной связи по проекту на сайте правительства указаны контакты юротдела администрации Красносельского района. С 2019 года КЦСОН района руководит Ирина Добровольская.

Что сейчас с семьей Паши

Параллельно с проверками и реорганизациями семье погибшего мальчика уже оказывают помощь. Им выделили временное жилье с новым ремонтом на время, пока их собственную квартиру приводят в порядок. Вопрос с мебелью взяли на себя волонтеры. Адвокат семьи отмечает, что администрация сейчас настроена помогать, а не разрушать семью. Вопрос о лишении родителей прав в отношении остальных шестерых детей не рассматривается.