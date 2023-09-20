Рэпер Snoop Dogg выложил в соцсети видео с русскими людьми

Американский рэпер Snoop Dogg выложил в Instagram* видео с русскими людьми. Его он подписал так: «Вещи, которые черные не могут».

На видео люди сидят в беседке. Женщина на нем решила залезть на деревянную перекладину, расположенную над столом. Ей помогает мужчина. Когда женщина все-таки сумела забраться на перекладину, она не удержала равновесие и упала прямо на стол с едой.

В ролике слышно, как действие сопровождается русскоязычными комментариями. О том, где именно и когда было снято видео, неизвестно.

В комментариях под постом Snoop Dogg сразу же отметились русскоговорящие. Женщину на видео они называют Наташей. Один из пользователей написал: «Кто открыл ему портал российских мемов?».

Другой пользователь написал: «Даже не включая звук поняла, что это наши».

На страничке рэпера можно найти множество видеороликов, которые он сопровождает своими комментариями.

Snoop Dogg имеет награды American Music Awards, премию «Эмми Прайм-Тайм». Также ржпер вошел в 17 номинаций на премию «Грэмми».

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