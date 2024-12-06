Рэпера Гуфа отпустили под подписку о невыезде

Адвокат Сергей Жорин, представляющий юридические интересы Гуфа (Алексей Долматов), сообщил о смягчении меры пресечения. Юрист в беседе с РИА Новости отметил , что с исполнителя снят электронный браслет, ограничивающий передвижения и выдана подписка о невыезде.

Реперу Гуфу запретили посещать место происшествия, а также контактировать как-либо со свидетелями и потерпевшими. Эти ограничения действуют до сих пор. Однако по словам адвоката, недавно со звезды сняли электронный браслет и сделали еще одно послабление.

«Следователь избрал Гуфу подписку о невыезде», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в подмосковной Апрелевке исполнитель не хотел оплачивать отдых, а брат администратора заведения пытался записать происходящий конфликт на телефон. Гуф потребовал удалить записи и забрал мобильный из рук, что расценили как «Грабеж с применением насилия». По соответствующей уголовной статье рэперу грозит до семи лет лишения свободы, если его вину докажут в суде.

Ранее сообщалось, что девушка Гуфа согласилась стать его женой. Mash отмечал, что на мероприятии в Москве артист удивил зал также заявлением о завершении карьеры в 2025 году.