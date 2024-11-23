Mash: девушка Гуфа приняла предложение выйти замуж за рэпера

Согласно данным зрителей, во время концерта Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, сообщил о намерении завершить в 2025 году музыкальную карьеру. Однако певец дал обещание, что сначала проведет прощальный гастрольный тур.

Не менее неожиданным событием для поклонников творчества Гуфа стало сделанное им предложение своей девушке выйти за него замуж. Mash узнал, что ее зовут Разият. По данным телеграм-канала, она приняла кольцо и цветы, а также согласилась стать супругой Долматова.

Певец напомнил, что ранее сам заявлял о нежелании снова жениться. Однако теперь передумал. Он не стал становиться на колено, но передал девушке кольцо и сказал, что почти 7 тыс. зрителей стали свидетелями этого события.

На концерт Гуф приехал из рехаба. По данным Mash, певец чувствует себя уже намного лучше. Медики смогли снять острую абстиненцию. Алексей Долматов стал вести себя спокойно и уравновешенно.

Ранее эзотерик Алиева поделилась с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» предположением, что в ближайшее время Гуф не сможет начать новую жизнь.