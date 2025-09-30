Молодой человек стал жертвой нападения хищного животного во время купания в малайской реке. Трагедия произошла на глазах у близкого родственника, который пытался оказать помощь. Об этом сообщает издание Sarawak Tribune.

Известно, что 21-летний Джеффри Мейсинг Вин плавал в притоке местной реки вместе со своим братом. Внезапно из воды появился крокодил, который схватил юношу и утянул его на глубину. Очевидец происшествия пытался вмешаться, но не смог противостоять хищнику. Сразу после инцидента прибыли экстренные службы.

К поисковым работам подключились полицейские, сотрудники гражданской обороны, работники лесозаготовительной компании и добровольцы из соседних поселений. Несмотря на интенсивные поиски в местности, где произошло нападение, обнаружить следы пропавшего молодого человека не удалось.

Ранее крокодил жестоко расправился с ребенком под толщей воды.