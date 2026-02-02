Решается судьба Патриарха Кирилла: кому патриарх пишет заявление об уходе и что происходит после этого в РПЦ

Это означает отсутствие фиксированных временных рамок для исполнения им своих обязанностей, которые включают общее руководство Церковью, разрешение внутренних вопросов и представительство перед государственной властью.

Однако пожизненное избрание не тождественно обязательству пребывать на посту до физической кончины. Церковное законодательство предусматривает возможность для предстоятеля добровольно сложить с себя полномочия. Для этого патриарх должен лично обратиться с прошением к тому же высшему органу — Поместному собору, который правомочен принять решение об удовлетворении такой просьбы и начать процедуру избрания нового главы.

Таким образом, единственной инстанцией, которая может официально принять отставку патриарха, является Поместный собор Церкви. При этом понятие светской пенсии, гарантированной государством, на эту духовную должность не распространяется. Механизм ухода на покой является исключительно внутрицерковным каноническим процессом, основанным на принципах соборности и добровольности.

