Решают даже вопросы ЖКХ: власти высоко оценили качество сервиса в МФЦ Электрогорска

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов побывал с рабочим визитом в электрогорском многофункциональном центре. Проверка прошла в рамках серии посещений МФЦ округа.

В офисе работают пять окон приема, ежедневно здесь обслуживают до 200 жителей. Помимо стандартных услуг, в МФЦ ведет прием представитель управляющей компании «Электрогорск», что позволяет решать вопросы ЖКХ на месте.

Также на базе центра функционирует кол-центр Губернатора, где специалисты принимают звонки с единой линии #122, консультируют граждан и помогают записаться к врачу.

Сергей Балашов отметил высокий уровень организации работы и поблагодарил коллектив под руководством Олеси Шевченко за эффективное обслуживание жителей округа.