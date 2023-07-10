Решение США отправить кассетные боеприпасы Украине показало истинное положение ВСУ - СМИ
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СМИ расценили решение американских властей поставить вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы как признание критического положения. Подробности рассказало РИА Новости.
Обозреватель Мария Дежевская посчитала, что такое решение, принятое президентом Америки Джо Байденом, признанием бедственного положения Украины. При этом журналистка не исключает, что Байден преувеличил проблему, когда рассказал о заканчивающихся у Киева боеприпасах, либо же президент действительно проговорился, озвучив неприятную правду.
Дежевская также считает, что решение об отправке кассетных боеприпасов могло быть принято из-за провального контрнаступления украинских военных. Однако журналистка предупредила, что новые боеприпасы могут вызвать еще больше проблем. Обозреватель добавила, что сейчас кассетные боеприпасы являются для Украины чем-то вроде последнего шанса, но их применение вызовет вопросы о моральном облике Украины.