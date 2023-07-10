Решение США отправить кассетные боеприпасы Украине показало истинное положение ВСУ - СМИ

Обозреватель Мария Дежевская посчитала, что такое решение, принятое президентом Америки Джо Байденом, признанием бедственного положения Украины. При этом журналистка не исключает, что Байден преувеличил проблему, когда рассказал о заканчивающихся у Киева боеприпасах, либо же президент действительно проговорился, озвучив неприятную правду.

Дежевская также считает, что решение об отправке кассетных боеприпасов могло быть принято из-за провального контрнаступления украинских военных. Однако журналистка предупредила, что новые боеприпасы могут вызвать еще больше проблем. Обозреватель добавила, что сейчас кассетные боеприпасы являются для Украины чем-то вроде последнего шанса, но их применение вызовет вопросы о моральном облике Украины.