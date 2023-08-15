Решение властей Белгорода выкрасить тротуарную плитку в цвета украинского флага взорвало местную общественность

Как сообщает РИА Новости, указанный факт вызвал широкий общественный резонанс среди белгородской общественности, с учетом постоянных обстрелов украинскими боевиками приграничных с Украиной территорий Белгородской области.

«Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться», - сказал в ходе вечернего прямого эфира с жителями региона в соцсети «ВКонтакте» Гладков.

На критику незамедлительно отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он пояснил, что виной всему арендатор подземного перехода, который не согласовал сине-голубое цветовое решение. Глава администрации заверил общественность и руководство региона, что замечания будут устранены в самое ближайшее время.

Напомним, ранее украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.