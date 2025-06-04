Решение жилищных вопросов: личный прием жителей в Павловском Посаде

3 июня заместитель главы Павлово-Посадского округа, Александр Белоусов, провел встречу с жителями, чтобы выслушать их личные обращения.

Среди обратившихся была Лидия Николаевна, которая задала вопрос о необходимости замены председателя жилого дома, не являющегося владельцем квартир. Она также выразила обеспокоенность по поводу состояния дворовой территории и скопления воды возле газопровода.

«Приняли решение с заявительницей о совместной встрече на месте на следующей неделе. Знаю, что жильцов данных домов волнует модернизация детской игровой площадки, рассмотрим при формировании плана на следующий год», - отметил Александр Николаевич.

Помимо этого, жители Павловского Посада поднимали вопросы, связанные с ремонтом общедомовой канализационной системы, расположенной в подвале, заменой центрального водопровода, организацией площадки для сбора мусора, пересмотром стоимости электроэнергии и установкой газового оборудования.