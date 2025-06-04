Решение жилищных вопросов: личный прием жителей в Павловском Посаде
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
В Павловском Посаде состоялся личный прием граждан, посвященный вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства.
3 июня заместитель главы Павлово-Посадского округа, Александр Белоусов, провел встречу с жителями, чтобы выслушать их личные обращения.
Среди обратившихся была Лидия Николаевна, которая задала вопрос о необходимости замены председателя жилого дома, не являющегося владельцем квартир. Она также выразила обеспокоенность по поводу состояния дворовой территории и скопления воды возле газопровода.
«Приняли решение с заявительницей о совместной встрече на месте на следующей неделе. Знаю, что жильцов данных домов волнует модернизация детской игровой площадки, рассмотрим при формировании плана на следующий год», - отметил Александр Николаевич.
Помимо этого, жители Павловского Посада поднимали вопросы, связанные с ремонтом общедомовой канализационной системы, расположенной в подвале, заменой центрального водопровода, организацией площадки для сбора мусора, пересмотром стоимости электроэнергии и установкой газового оборудования.